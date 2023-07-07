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7 июля, 01:07

Россиянам рассказали, какую роль поцелуи играют в построении карьеры

Психолог Наумова: Поцелуи помогают строить карьеру благодаря гормону счастья

Благодаря поцелуям человек становится счастливее и у него быстрее получается строить карьеру, сообщила газете "Вечерняя Москва" психолог Наталья Наумова. Всё дело в том, что они положительно влияют на психоэмоциональное состояние.

"При поцелуях вырабатывается дофамин. Он положительно влияет на психику человека, потому что он испытывает счастье, расслабление и успокоение. Человек чувствует себя любимым, востребованным и успешным", — пояснила Наумова.

По её словам, под влиянием дофамина и букета приятных эмоций человек видит мир вокруг в радужных красках, лучше относится к себе и окружающим. В итоге общество лучше принимает человека — ему становится легче жить и, как следствие, выстраивать карьеру. Таким образом он обретает гармонию с самим собой и окружающим миром, резюмировала доктор.

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Слишком частые поцелуи оказались угрозой для отношений

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, чем можно заразиться при поцелуях. В числе неприятных вариантов — грипп и коронавирус.

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Анатолий Симоненко
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