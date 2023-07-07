Россиянам рассказали, какую роль поцелуи играют в построении карьеры

Благодаря поцелуям человек становится счастливее и у него быстрее получается строить карьеру, сообщила газете "Вечерняя Москва" психолог Наталья Наумова. Всё дело в том, что они положительно влияют на психоэмоциональное состояние.

"При поцелуях вырабатывается дофамин. Он положительно влияет на психику человека, потому что он испытывает счастье, расслабление и успокоение. Человек чувствует себя любимым, востребованным и успешным", — пояснила Наумова.

По её словам, под влиянием дофамина и букета приятных эмоций человек видит мир вокруг в радужных красках, лучше относится к себе и окружающим. В итоге общество лучше принимает человека — ему становится легче жить и, как следствие, выстраивать карьеру. Таким образом он обретает гармонию с самим собой и окружающим миром, резюмировала доктор.