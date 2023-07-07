Более 80 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Нью-Йорке

В Нью-Йорке столкнулось два автобуса, в результате чего различные травмы получил как минимум 81 человек. Об этом передаёт телеканал ABC.

Последствия столкновения двух автобусов в Нью-Йорке. Видео © Twitter / @FelizKarenP1

Предварительно, всё произошло, когда двухэтажный автобус с туристами на перекрёстке нью-йоркского района Манхэттен проехал на красный свет и тут же столкнулся с городским автобусом.

Как сообщают представители пожарной службы города, 18 человек пришлось госпитализировать, а 63 смогли оказать медицинскую помощь на месте. Опасных для жизни травм никто не получил.