Более 80 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Нью-Йорке
ABC: В Нью-Йорке более 80 человек пострадали из-за столкновения автобусов
Последствия столкновения двух автобусов в Нью-Йорке. Обложка © Twitter / @FelizKarenP1
В Нью-Йорке столкнулось два автобуса, в результате чего различные травмы получил как минимум 81 человек. Об этом передаёт телеканал ABC.
Последствия столкновения двух автобусов в Нью-Йорке. Видео © Twitter / @FelizKarenP1
Предварительно, всё произошло, когда двухэтажный автобус с туристами на перекрёстке нью-йоркского района Манхэттен проехал на красный свет и тут же столкнулся с городским автобусом.
Как сообщают представители пожарной службы города, 18 человек пришлось госпитализировать, а 63 смогли оказать медицинскую помощь на месте. Опасных для жизни травм никто не получил.
Ранее в мексиканском штате Оахака как минимум 27 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса с 25-метрового обрыва.