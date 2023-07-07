Украина подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнёрству

Украина подала заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП). Об этом заявил министр по восстановлению экономики Японии Сигэюки Гото, слова которого приводит Reuters.

По его словам, Япония "должна тщательно оценить, полностью ли Украина соответствует высокому уровню соглашения" с точки зрения доступа на рынок и всех необходимых правил. Заявка Киева может быть рассмотрена в ходе встречи стран – участниц ВПСТТП 16 июля в Новой Зеландии. Тогда же там изучат заявки от Китая и Тайваня.

Транстихоокеанское партнёрство предполагает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона. В их числе Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония. Соединённые Штаты вышли из данного соглашения в январе 2017 года, после чего между оставшимися государствами был заключён новый договор.