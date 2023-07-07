ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 02:45
7502

Российская авиация разгромила пункты дислокации ВСУ ракетно-бомбовыми ударами

МО РФ: Группировка "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по объектам ВСУ

Лётчики российской группировки войск "Запад" разгромили пункты временной дислокации ВСУ ракетно-бомбовыми ударами. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, также были поражены живая сила и техника противника.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — приводит заявление Зыбинского РИА "Новости".

Кроме того, у населённого пункта Берестовое был ликвидирован бронетранспортёр американского производства М113 с личным составом ВСУ, а у Кондрашовки бойцы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow
Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow

Ранее российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении в районе населённых пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой Народной Республики и Золотарёвка ЛНР. При этом потери ВСУ составили до 385 украинских военнослужащих.

BannerImage

vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar