Российская авиация разгромила пункты дислокации ВСУ ракетно-бомбовыми ударами
МО РФ: Группировка "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по объектам ВСУ
Лётчики российской группировки войск "Запад" разгромили пункты временной дислокации ВСУ ракетно-бомбовыми ударами. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, также были поражены живая сила и техника противника.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — приводит заявление Зыбинского РИА "Новости".
Кроме того, у населённого пункта Берестовое был ликвидирован бронетранспортёр американского производства М113 с личным составом ВСУ, а у Кондрашовки бойцы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ранее российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении в районе населённых пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное Донецкой Народной Республики и Золотарёвка ЛНР. При этом потери ВСУ составили до 385 украинских военнослужащих.
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