Российская авиация разгромила пункты дислокации ВСУ ракетно-бомбовыми ударами

Лётчики российской группировки войск "Запад" разгромили пункты временной дислокации ВСУ ракетно-бомбовыми ударами. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, также были поражены живая сила и техника противника.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении армейская и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — приводит заявление Зыбинского РИА "Новости".

Кроме того, у населённого пункта Берестовое был ликвидирован бронетранспортёр американского производства М113 с личным составом ВСУ, а у Кондрашовки бойцы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.