Девять сёл оказались отрезаны от дорожного сообщения после ливней в Приморье

В Приморском крае из-за сильных дождей девять населённых пунктов оказалось отрезано от транспортного сообщения. Как пишет пресс-служба регионального правительства, в трёх муниципалитетах Приморья после ливней ввели режим ЧС.

Спасатели и рабочие бригады продолжают укреплять дамбу в микрорайоне Семь Ветров в Уссурийске. Видео © t.me / Кожемяко | официально

"Предварительно, остаются без транспортного сообщения такие населённые пункты, как Глазковка, Киевка, Преображение, Чистоводное. Также нет проезда к Слинкино, Романовский Ключ, Партизан, Весёлый и Скворцово", — сказано в сообщении.

Сейчас в регионе действует две лодочные переправы. В Анучинском районе и Партизанском муниципальном округе ввели режим ЧС. Об аналогичном решении сообщила и Администрация Уссурийского городского округа.

Отрезанными от автодорог остаются 152 дома частного сектора, в которых проживает 220 человек. Также затруднено движение по дорогам в Лазовском муниципальном округе, Михайловском районе, Уссурийском городском округе, Хасанском, Октябрьском и Пограничном муниципальных округах.

Как рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, спасатели также приступили к укреплению дамбы в микрорайоне Семь Ветров в Уссурийске. Дело в том, что из-за дождей произошёл перелив, однако специалисты смогли не допустить разрушения защитного сооружения. В скором времени работы будут завершены.