Стали известны подробности отравления детей алкоголем в Свердловской области

В городе Первоуральске Свердловской области прокуратура начала проверку в связи с отравлением детей алкоголем. Группа подростков попала в больницу после употребления спиртных напитков.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 6 июля. Несколько подростков 2009 и 2010 года рождения распивали алкогольные напитки на берегу пруда в посёлке Пильная. Спиртное им купила знакомая 2003 года рождения.

"После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное", — указали в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры выясняют, где были куплены напитки, и ищут девушку, которая приобрела алкоголь подросткам. Также ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними.