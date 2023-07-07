Стали известны подробности отравления детей алкоголем в Свердловской области
Прокуратура проводит проверку после отравления детей алкоголем в Первоуральске
В городе Первоуральске Свердловской области прокуратура начала проверку в связи с отравлением детей алкоголем. Группа подростков попала в больницу после употребления спиртных напитков.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 6 июля. Несколько подростков 2009 и 2010 года рождения распивали алкогольные напитки на берегу пруда в посёлке Пильная. Спиртное им купила знакомая 2003 года рождения.
"После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное", — указали в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры выясняют, где были куплены напитки, и ищут девушку, которая приобрела алкоголь подросткам. Также ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними.
Ранее Лайф писал о том, что в Свердловской области десять подростков были госпитализированы в больницу с отравлением алкоголем. Когда они полностью придут в норму, их выпишут домой.
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