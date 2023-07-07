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7 июля, 06:00

Стали известны подробности отравления детей алкоголем в Свердловской области

Прокуратура проводит проверку после отравления детей алкоголем в Первоуральске

В городе Первоуральске Свердловской области прокуратура начала проверку в связи с отравлением детей алкоголем. Группа подростков попала в больницу после употребления спиртных напитков.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 6 июля. Несколько подростков 2009 и 2010 года рождения распивали алкогольные напитки на берегу пруда в посёлке Пильная. Спиртное им купила знакомая 2003 года рождения.

"После распития некоторые из них в связи с ухудшением состояния здоровья были госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное", — указали в ведомстве.

Подростки напоили семиклассника палёным алкоголем и избили, после чего он умер

Подростки напоили семиклассника палёным алкоголем и избили, после чего он умер

Сотрудники прокуратуры выясняют, где были куплены напитки, и ищут девушку, которая приобрела алкоголь подросткам. Также ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними.

Ранее Лайф писал о том, что в Свердловской области десять подростков были госпитализированы в больницу с отравлением алкоголем. Когда они полностью придут в норму, их выпишут домой.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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