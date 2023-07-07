Экс-чиновника в Ставропольском крае обвиняют в мошенничестве при заключении госконтрактов

В Ставропольском крае арестован бывший глава министерства по национальной политике и делам казачества Александр Писаренко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено организованной группой.

В прошлом году, когда Писаренко был главой ведомства, он заключал госконтракты с предпринимателями на поставку товаров для нужд участников специальной военной операции. Как сообщает SHOT, он завысил реальную стоимость товаров на 76 миллионов рублей. Эти деньги он и предприниматели присвоили.

Известно, что Писаренко возглавлял комитет по делам национальностей с 2014 года, позже структура была преобразована в министерство. Он ушёл в отставку по состоянию здоровья в мае 2023 года. Бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.