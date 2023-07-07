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7 июля, 07:26

Экс-чиновника в Ставропольском крае обвиняют в мошенничестве при заключении госконтрактов

В Ставропольском крае арестовали экс-главу министерства по нацполитике Писаренко

<p>Экс-глава министерства по национальной политике и делам казачества Ставропольского края Александр Писаренко. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Экс-глава министерства по национальной политике и делам казачества Ставропольского края Александр Писаренко. Обложка © Telegram / SHOT

В Ставропольском крае арестован бывший глава министерства по национальной политике и делам казачества Александр Писаренко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено организованной группой.

В прошлом году, когда Писаренко был главой ведомства, он заключал госконтракты с предпринимателями на поставку товаров для нужд участников специальной военной операции. Как сообщает SHOT, он завысил реальную стоимость товаров на 76 миллионов рублей. Эти деньги он и предприниматели присвоили.

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Известно, что Писаренко возглавлял комитет по делам национальностей с 2014 года, позже структура была преобразована в министерство. Он ушёл в отставку по состоянию здоровья в мае 2023 года. Бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Максим Назаров задержан по делу о мошенничестве.

Илья Суриков
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