Экс-чиновника в Ставропольском крае обвиняют в мошенничестве при заключении госконтрактов
В Ставропольском крае арестовали экс-главу министерства по нацполитике Писаренко
Экс-глава министерства по национальной политике и делам казачества Ставропольского края Александр Писаренко. Обложка © Telegram / SHOT
В Ставропольском крае арестован бывший глава министерства по национальной политике и делам казачества Александр Писаренко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено организованной группой.
В прошлом году, когда Писаренко был главой ведомства, он заключал госконтракты с предпринимателями на поставку товаров для нужд участников специальной военной операции. Как сообщает SHOT, он завысил реальную стоимость товаров на 76 миллионов рублей. Эти деньги он и предприниматели присвоили.
Известно, что Писаренко возглавлял комитет по делам национальностей с 2014 года, позже структура была преобразована в министерство. Он ушёл в отставку по состоянию здоровья в мае 2023 года. Бывшему чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал о том, что проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Максим Назаров задержан по делу о мошенничестве.