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3 июля, 14:10

Проректор РАНХиГС Максим Назаров задержан по делу о мошенничестве

<p>Проректор РАНХиГС Максим Назаров. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Проректор РАНХиГС Максим Назаров. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Максим Назаров задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщает SHOT.

Назарову грозит до десяти лет заключения. Должность проректора РАНХиГС он занял 1 февраля 2013 года. Назаров — кандидат физико-математических наук (2003), доцент (2005). В 1994 году с отличием окончил Волгоградский государственный университет по специальности "прикладная математика".

Экс-замминистра Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев сознались в хищении более 50 млн

Экс-замминистра Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев сознались в хищении более 50 млн

Ранее Лайф писал об уголовном деле в отношении бывшего ректора академии Владимира Мау. Летом прошлого года его задержали, после чего поместили под домашний арест по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину Мау не признал. Также по данному делу были задержаны экс-замминистра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие. Позже Мау заменили арест на подписку о невыезде, а в октябре уголовное преследование было прекращено. В январе 2023 года Мау был освобождён от должности ректора РАНХиГС.

Никита Никонов
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