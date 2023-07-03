Проректор РАНХиГС Максим Назаров задержан по делу о мошенничестве
Проректор РАНХиГС Максим Назаров. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Максим Назаров задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщает SHOT.
Назарову грозит до десяти лет заключения. Должность проректора РАНХиГС он занял 1 февраля 2013 года. Назаров — кандидат физико-математических наук (2003), доцент (2005). В 1994 году с отличием окончил Волгоградский государственный университет по специальности "прикладная математика".
Ранее Лайф писал об уголовном деле в отношении бывшего ректора академии Владимира Мау. Летом прошлого года его задержали, после чего поместили под домашний арест по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину Мау не признал. Также по данному делу были задержаны экс-замминистра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие. Позже Мау заменили арест на подписку о невыезде, а в октябре уголовное преследование было прекращено. В январе 2023 года Мау был освобождён от должности ректора РАНХиГС.