Проректор РАНХиГС Максим Назаров задержан по делу о мошенничестве

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Максим Назаров задержан в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщает SHOT .

Назарову грозит до десяти лет заключения. Должность проректора РАНХиГС он занял 1 февраля 2013 года. Назаров — кандидат физико-математических наук (2003), доцент (2005). В 1994 году с отличием окончил Волгоградский государственный университет по специальности "прикладная математика".