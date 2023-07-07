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7 июля, 08:23
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Власти Чехии после встречи с Зеленским согласились передать Киеву вертолёты и боеприпасы

Премьер Чехии Фиала: Прага передаст Киеву боевые вертолёты и боеприпасы

Власти Чехии намерены поставить Украине боевые вертолёты и боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала. Он заверил, что Прага будет и дальше оказывать поддержку Киеву.

"Чехия передаст Украине боевые вертолёты и боеприпасы", — отметил премьер страны по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Как указал Фиала, Чехия продолжит активно помогать Украине во всех сферах, в том числе военной. Он также добавил, что Прага поможет Киеву с обучением военных пилотов, включая лётчиков для истребителей F-16. В частности, чешские власти планируют передать Киеву учебные симуляторы, чтобы обучение лётчиков также проходило непосредственно на территории Украины.

Ранее Лайф сообщал, что накануне во время визита в Софию Владимир Зеленский пожаловался, что Болгария отказалась давать оружие Украине. По его словам, болгарский лидер Румен Радев считает, что в таком случае у его армии будет меньше оружия, с этим и связан его отказ помочь украинцам.

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Иван Косицын
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