Власти Чехии после встречи с Зеленским согласились передать Киеву вертолёты и боеприпасы
Премьер Чехии Фиала: Прага передаст Киеву боевые вертолёты и боеприпасы
Власти Чехии намерены поставить Украине боевые вертолёты и боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала. Он заверил, что Прага будет и дальше оказывать поддержку Киеву.
"Чехия передаст Украине боевые вертолёты и боеприпасы", — отметил премьер страны по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как указал Фиала, Чехия продолжит активно помогать Украине во всех сферах, в том числе военной. Он также добавил, что Прага поможет Киеву с обучением военных пилотов, включая лётчиков для истребителей F-16. В частности, чешские власти планируют передать Киеву учебные симуляторы, чтобы обучение лётчиков также проходило непосредственно на территории Украины.
Ранее Лайф сообщал, что накануне во время визита в Софию Владимир Зеленский пожаловался, что Болгария отказалась давать оружие Украине. По его словам, болгарский лидер Румен Радев считает, что в таком случае у его армии будет меньше оружия, с этим и связан его отказ помочь украинцам.
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