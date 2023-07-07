Власти Чехии после встречи с Зеленским согласились передать Киеву вертолёты и боеприпасы

Власти Чехии намерены поставить Украине боевые вертолёты и боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала. Он заверил, что Прага будет и дальше оказывать поддержку Киеву.

"Чехия передаст Украине боевые вертолёты и боеприпасы", — отметил премьер страны по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как указал Фиала, Чехия продолжит активно помогать Украине во всех сферах, в том числе военной. Он также добавил, что Прага поможет Киеву с обучением военных пилотов, включая лётчиков для истребителей F-16. В частности, чешские власти планируют передать Киеву учебные симуляторы, чтобы обучение лётчиков также проходило непосредственно на территории Украины.