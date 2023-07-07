ВСУ впервые обстреляли территорию России американскими снарядами Excalibur

По его данным, ВСУ выпустили минимум пять боеприпасов по посёлку в Белгородском районе, расположенному в 30 километрах от границы. Всё произошло накануне вечером. В результате атаки повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. К счастью, никто не пострадал. Предварительно, обстрел вёлся со стороны города Волчанска Чугуевского района Харьковской области (6,7 километра от границы).