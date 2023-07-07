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Опубликовано 7 июля 2023, 08:59
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ВСУ впервые обстреляли территорию России американскими снарядами Excalibur

Украинские войска впервые обстреляли территорию России из новой гаубицы "Богдана" американскими реактивными снарядами М982 Excalibur увеличенной дальности. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, ВСУ выпустили минимум пять боеприпасов по посёлку в Белгородском районе, расположенному в 30 километрах от границы. Всё произошло накануне вечером. В результате атаки повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. К счастью, никто не пострадал. Предварительно, обстрел вёлся со стороны города Волчанска Чугуевского района Харьковской области (6,7 километра от границы).

М982 Excalibur — 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности производства США. Запускается из ствольной артиллерии. Украинские военные стреляют ими из своих самоходных гаубиц "Богдана", которые разрабатывались специально под натовский калибр 155 мм.

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Ранее Лайф писал, что украинские войска обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при атаке ВСУ пострадал один человек, который впоследствии умер.

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Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Иван Косицын
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