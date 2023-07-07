ВСУ впервые обстреляли территорию России американскими снарядами Excalibur
Украинские войска впервые обстреляли территорию России из новой гаубицы "Богдана" американскими реактивными снарядами М982 Excalibur увеличенной дальности. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его данным, ВСУ выпустили минимум пять боеприпасов по посёлку в Белгородском районе, расположенному в 30 километрах от границы. Всё произошло накануне вечером. В результате атаки повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. К счастью, никто не пострадал. Предварительно, обстрел вёлся со стороны города Волчанска Чугуевского района Харьковской области (6,7 километра от границы).
М982 Excalibur — 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности производства США. Запускается из ствольной артиллерии. Украинские военные стреляют ими из своих самоходных гаубиц "Богдана", которые разрабатывались специально под натовский калибр 155 мм.
Ранее Лайф писал, что украинские войска обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при атаке ВСУ пострадал один человек, который впоследствии умер.
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