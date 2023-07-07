ВЦИОМ: Более 78% россиян доверяют Путину
78,1% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Кроме того, работу главы государства одобряют 74,7% граждан.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 50,6 и 49,8% соответственно. А о доверии Михаилу Мишустину заявили 59,4% респондентов.
Ранее эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Виктор Потуремский заявил, что сегодня уровень сплочения российского общества выше, чем когда бы то ни было в новейшей истории. Среди основных точек консолидации Потуремский назвал одобрение гражданами СВО, волонтёрство, поддержку мобилизованных. Также немаловажную роль в сплочённости народа сыграла антироссийская политика Запада.