ВЦИОМ: Более 78% россиян доверяют Путину

Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 50,6 и 49,8% соответственно. А о доверии Михаилу Мишустину заявили 59,4% респондентов.

Ранее эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Виктор Потуремский заявил, что сегодня уровень сплочения российского общества выше, чем когда бы то ни было в новейшей истории. Среди основных точек консолидации Потуремский назвал одобрение гражданами СВО, волонтёрство, поддержку мобилизованных. Также немаловажную роль в сплочённости народа сыграла антироссийская политика Запада.