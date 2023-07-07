Опрос: Почти половина россиянок первыми делают предложение руки и сердца возлюбленным

В разгар свадебного сезона в России отмечается День семьи, любви и верности. HiFi-стриминг "Звук" провёл опрос и выяснил, что 40% женщин в нашей стране сами делают предложение возлюбленным. Среди мужчин заветную фразу произносили только 64%. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Выяснилось, что о празднике знают 77% респондентов. Среди пользователей, которые состоят в романтических отношениях, 53% считают его поводом устроить свидание. В качестве музыкального сопровождения большинство выбирает хиты разных лет. В топ популярных жанров для свиданий попали музыка для отдыха, классическая и российский поп.

Плейлист с треками, которые россияне выбирают для свадьбы. Скриншот © Пресс-служба HiFi-стриминга "Звук"

В то же время 51% опрошенных считают, что регистрировать брак обязательно, но на свадьбе можно сэкономить — такого мнения чаще всего придерживаются женщины. Среди треков, которые россияне выбирают для торжества, — марш Мендельсона, "Я люблю тебя до слёз" в исполнении Сергея Мазаева и "Невеста" GAYAZOV$ BROTHER$.