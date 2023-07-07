В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP для авто

В Костроме на предприятии "Итэлма" запустили первое российское производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем электронного контроля устойчивости (ESP) для легковых автомобилей. До этого для РФ их производили или поставляли зарубежные компании.

Для нового производства на заводе возвели цех с автоматизированной линией. У предприятия есть лицензия, которая позволяет локализовать все комплектующие систем ABS и ESP. Об этом рассказала пресс-служба завода.

В год мощности предприятия позволяют выпускать 850 тысяч систем. При дополнительном оборудовании можно расширить производство до 1,2 миллиона штук. Уточняется, что для данного проекта не привлекали бюджетные деньги или субсидии, он является полностью коммерческим.