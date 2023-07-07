Песков: Путин продолжит практику прямого общения с участниками СВО

Президент России Владимир Путин намерен продолжить практику прямого общения с участниками специальной военной операции, хотя на сегодняшний день публичных мероприятий подобного формата в Кремле не запланировано. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 7 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий часто общается с непосредственными участниками боевых действий — и эти встречи не каждый раз имеют публичный характер.

"Каких-то публичных мероприятий пока не планируется, но нет никакого сомнения, что президент продолжит практику прямого общения", — резюмировал представитель Кремля.