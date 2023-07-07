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Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 09:50
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Песков: Путин продолжит практику прямого общения с участниками СВО

Президент России Владимир Путин намерен продолжить практику прямого общения с участниками специальной военной операции, хотя на сегодняшний день публичных мероприятий подобного формата в Кремле не запланировано. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 7 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий часто общается с непосредственными участниками боевых действий — и эти встречи не каждый раз имеют публичный характер.

"Каких-то публичных мероприятий пока не планируется, но нет никакого сомнения, что президент продолжит практику прямого общения", — резюмировал представитель Кремля.

В Кремле рассказали, откуда Путин получает данные о ходе СВО
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Ранее сам Владимир Путин рассказал, что уделяет вопросам специальной военной операции первостепенное внимание, и признался, что с этого начинается его день.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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