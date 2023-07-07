Депутат Европарламента Жювен: Мир на Украине возможен только на условиях России

Депутат Европарламента от партии "Национальное объединение", член комитета по безопасности и обороне Эрве Жювен считает, что страны ЕС стали марионетками США, а затягивание конфликта на Украине можно сравнить с "демократическим самоубийством". Таким мнением он поделился в интервью изданию Stratpol.

Французский политик убеждён, что мир на Украине всё ещё возможен, но для этого Запад должен посмотреть правде в глаза и начать принимать требования России, которые напрямую касаются вопросов её национальной безопасности.

"Европа должна двигаться в сторону установления мира. Прежде всего нам необходимо прекращение огня, гарантии безопасности для русскоязычного населения Украины и неразмещение американских ракет у границ России. Я убеждён, что такое мирное соглашение предоставит гарантии безопасности как Украине, так и России. Вместе с тем я огорчён тем, что Европа отказывается идти по этому пути", — сказал Жювен.