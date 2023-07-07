Депутат Европарламента Жювен: Мир на Украине возможен только на условиях России
Депутат Европарламента от партии "Национальное объединение", член комитета по безопасности и обороне Эрве Жювен считает, что страны ЕС стали марионетками США, а затягивание конфликта на Украине можно сравнить с "демократическим самоубийством". Таким мнением он поделился в интервью изданию Stratpol.
Французский политик убеждён, что мир на Украине всё ещё возможен, но для этого Запад должен посмотреть правде в глаза и начать принимать требования России, которые напрямую касаются вопросов её национальной безопасности.
"Европа должна двигаться в сторону установления мира. Прежде всего нам необходимо прекращение огня, гарантии безопасности для русскоязычного населения Украины и неразмещение американских ракет у границ России. Я убеждён, что такое мирное соглашение предоставит гарантии безопасности как Украине, так и России. Вместе с тем я огорчён тем, что Европа отказывается идти по этому пути", — сказал Жювен.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в конце конфликта может сохранить то, "что заслужила". По его словам, для переговоров между Москвой и Киевом нужен "правильный посредник или переговорщик", которого в настоящий момент нет. Трамп не исключил, что киевским властям придётся уступить некоторую территорию России, при этом не уточнив, о каких именно регионах идёт речь.
ТАСС / Александр Река