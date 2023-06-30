"Придётся уступить": Трамп заявил, что Украина в конце конфликта может сохранить то, "что заслужила"

Украина по итогам урегулирования конфликта может сохранить то, "что заслужила". Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в беседе с агентством Reuters, предположив, как может завершиться украинский кризис.

"Я думаю, что у них [украинских властей] было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это", — отметил он.