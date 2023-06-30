"Придётся уступить": Трамп заявил, что Украина в конце конфликта может сохранить то, "что заслужила"
Трамп: Украина по условиям мира может сохранить то, что заслужила
Украина по итогам урегулирования конфликта может сохранить то, "что заслужила". Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в беседе с агентством Reuters, предположив, как может завершиться украинский кризис.
"Я думаю, что у них [украинских властей] было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это", — отметил он.
По мнению Трампа, для переговоров между Москвой и Киевом нужен "правильный посредник или переговорщик", которого в настоящий момент нет. Агентство также подчеркнуло: "Трамп не исключил, что киевским властям придётся уступить некоторую территорию России". При этом не уточняется, о каких именно регионах идёт речь.
Напомним, на протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники. Однако 25 июня секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов допустил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах Москвы и Киева. При этом Кремль заявил, что для начала диалога по Украине нет никаких предпосылок.
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