"Здесь другие люди": Запашный поделился воспоминаниями о жизни в русофобском Львове
Запашный рассказал, как в детстве отец просил не говорить по-русски во Львове
Знаменитый укротитель хищников Эдгард Запашный в эфире шоу "Дайте сказать!" поделился воспоминаниями из детства, проведённого на Украине. Напомним, дрессировщик является уроженцем Ялты, входившей на тот момент в состав Украинской ССР.
Запашный рассказал, как в детстве отец просил их с братом не говорить по-русски во Львове. Видео © VK / "Дайте сказать!"
Братья Запашные — Аскольд и Эдгард — родились в Ялте, где их родители были на гастролях, потом семья именитых дрессировщиков переезжала в разные города. Так, будущие артисты успели поучиться в школах Луганска, Запорожья, Харькова и Львова. При этом ещё в те времена, как отметил Запашный, на Западной Украине уже вовсю процветала дискриминация русскоязычного населения.
"Находясь на Львовщине, нас папа всегда предупреждал, что здесь другие люди. Здесь может быть агрессия в сторону русской речи. Мы с детьми этого не понимали. При всём при этом из 15 советских республик я учился с братом в 14, то есть мы в буквальном смысле слова изучили Советский Союз. И вдруг почему-то на Украине, где все говорят на русском языке, есть какой-то регион, где могут к тебе плохо относиться. Это очень сильно коробило. И когда случился Майдан, я увидел, что из этого маленького региона энергия пошла уже на всю страну", — поделился дрессировщик.
Запашный также отметил, что подвергся злобным нападкам со стороны украинцев после того, как в 2014 году публично выступил против Майдана. Из-за своей позиции и посещения Крыма братья и попали на украинский сайт "Миротворец".
Ранее YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно-политического шоу "Дайте сказать!", в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с приглашёнными экспертами самые важные события в стране и мире. Шоу продолжает выходить в соцсетях и на сайте Лайфа. К примеру, полный выпуск с Эдгардом Запашным можно посмотреть здесь.
Кадр из видео VK / "Дайте сказать!"