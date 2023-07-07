"Здесь другие люди": Запашный поделился воспоминаниями о жизни в русофобском Львове

Братья Запашные — Аскольд и Эдгард — родились в Ялте, где их родители были на гастролях, потом семья именитых дрессировщиков переезжала в разные города. Так, будущие артисты успели поучиться в школах Луганска, Запорожья, Харькова и Львова. При этом ещё в те времена, как отметил Запашный, на Западной Украине уже вовсю процветала дискриминация русскоязычного населения.

"Находясь на Львовщине, нас папа всегда предупреждал, что здесь другие люди. Здесь может быть агрессия в сторону русской речи. Мы с детьми этого не понимали. При всём при этом из 15 советских республик я учился с братом в 14, то есть мы в буквальном смысле слова изучили Советский Союз. И вдруг почему-то на Украине, где все говорят на русском языке, есть какой-то регион, где могут к тебе плохо относиться. Это очень сильно коробило. И когда случился Майдан, я увидел, что из этого маленького региона энергия пошла уже на всю страну", — поделился дрессировщик.