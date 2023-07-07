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Опубликовано 7 июля 2023, 11:25
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Эдгард Запашный объяснил, как родительское воспитание повлияло на поддержку им СВО

Эдгард Запашный рассказал, что поддерживает СВО из-за воспитания

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что поддерживает СВО из-за своего воспитания. По словам дрессировщика, его учили любить свою страну. Об этом он заявил в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!".

Эдгард Запашный рассказал, что в детстве его научили любви к Родине. Видео © LIFE

"Это вопрос воспитания. При всём при этом мне папа, мама как-то никогда не вдалбливали в голову, что, там, надо быть за власть. Там, не знаю, надо приспосабливаться или ещё что-то. Нет, такого никогда не было. А воспитание? Какого характера? Любовь к стране и понимание того, что, если ты ничего не делаешь, слишком большая вероятность, что и другие ничего не делают", — отметил Запашный.

Он рассказал о своей дискуссии с братом, которая состоялась при их благотворительной деятельности. Когда они собирались перевести миллион рублей, Аскольд отговаривал Эдгарда предавать это огласке. Однако Эдгард настоял на том, что благодаря этому к ним могут присоединиться другие неравнодушные люди.

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Запашный также вспомнил о примере отца, который никогда не проходил мимо проблем и позволял себе критику в сторону власти или несправедливости. Эдгард Запашный поделился, что отец дал ему главную цель — в конце жизни уважать самого себя.

Ранее Лайф сообщал о том, что YouTube, не объясняя причин, заблокировал канал общественно-политического шоу "Дайте сказать!". В нём четыре девушки-ведущие общаются с экспертами на тему важных событий в РФ и во всём мире. Шоу продолжает выходить в соцсетях и на сайте Лайфа. Полный выпуск с Эдгардом Запашным можно посмотреть здесь.

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LIFE

Илья Суриков
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