Эдгард Запашный объяснил, как родительское воспитание повлияло на поддержку им СВО
Эдгард Запашный рассказал, что поддерживает СВО из-за воспитания
Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что поддерживает СВО из-за своего воспитания. По словам дрессировщика, его учили любить свою страну. Об этом он заявил в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!".
Эдгард Запашный рассказал, что в детстве его научили любви к Родине. Видео © LIFE
"Это вопрос воспитания. При всём при этом мне папа, мама как-то никогда не вдалбливали в голову, что, там, надо быть за власть. Там, не знаю, надо приспосабливаться или ещё что-то. Нет, такого никогда не было. А воспитание? Какого характера? Любовь к стране и понимание того, что, если ты ничего не делаешь, слишком большая вероятность, что и другие ничего не делают", — отметил Запашный.
Он рассказал о своей дискуссии с братом, которая состоялась при их благотворительной деятельности. Когда они собирались перевести миллион рублей, Аскольд отговаривал Эдгарда предавать это огласке. Однако Эдгард настоял на том, что благодаря этому к ним могут присоединиться другие неравнодушные люди.
Запашный также вспомнил о примере отца, который никогда не проходил мимо проблем и позволял себе критику в сторону власти или несправедливости. Эдгард Запашный поделился, что отец дал ему главную цель — в конце жизни уважать самого себя.
Ранее Лайф сообщал о том, что YouTube, не объясняя причин, заблокировал канал общественно-политического шоу "Дайте сказать!". В нём четыре девушки-ведущие общаются с экспертами на тему важных событий в РФ и во всём мире. Шоу продолжает выходить в соцсетях и на сайте Лайфа. Полный выпуск с Эдгардом Запашным можно посмотреть здесь.
LIFE