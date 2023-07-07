Эдгард Запашный объяснил, как родительское воспитание повлияло на поддержку им СВО

Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что поддерживает СВО из-за своего воспитания. По словам дрессировщика, его учили любить свою страну. Об этом он заявил в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!".

Эдгард Запашный рассказал, что в детстве его научили любви к Родине. Видео © LIFE

"Это вопрос воспитания. При всём при этом мне папа, мама как-то никогда не вдалбливали в голову, что, там, надо быть за власть. Там, не знаю, надо приспосабливаться или ещё что-то. Нет, такого никогда не было. А воспитание? Какого характера? Любовь к стране и понимание того, что, если ты ничего не делаешь, слишком большая вероятность, что и другие ничего не делают", — отметил Запашный.

Он рассказал о своей дискуссии с братом, которая состоялась при их благотворительной деятельности. Когда они собирались перевести миллион рублей, Аскольд отговаривал Эдгарда предавать это огласке. Однако Эдгард настоял на том, что благодаря этому к ним могут присоединиться другие неравнодушные люди.