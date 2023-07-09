Какие страны НАТО могут войти на Украину в июле Какие страны НАТО намерены оккупировать бывшую республику Союза сразу после саммита в Вильнюсе. 58424 58424 Две страны НАТО задумали совместное вторжение на Украину. Обложка © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Какими силами готовы оккупировать Украину Польша и Прибалтика

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что две страны НАТО задумали совместное вторжение на Украину. По его словам, Варшава и Вильнюс уже обсуждают оккупацию части территорий соседней страны. Военный аналитик полагает, что финансирование этого проекта может стать "самостоятельной операцией" двух указанных участников военного блока.

Он также отметил, что глава Украины сейчас силой отправляет свой народ на поля сражения. При этом граждане Украины не хотят воевать с Россией. "Есть данные, что они дезертируют или сдаются целыми ротами". Он также прокомментировал вероятность принятия Украины в НАТО, отметив, что она нулевая.

Карта вторжения

Карта вторжения Польши и стран Прибалтики на Украину. Инфографика © LIFE

— Если мы будем продолжать настаивать, чтобы то, что останется от Украины, вошло в НАТО, мы увидим сотни тысяч российских военных на границе с Польшей. Они просто пройдут через всю Украину и не остановятся, пока не дойдут до польской или румынской границы. Это очевидно, — подчеркнул Макгрегор. При этом эксперт уверен, что президент РФ Владимир Путин также не хочет дальнейшего развития конфликта.

— Если вы знаете хоть что-то про Западную Украину, а я вырос среди людей с Западной Украины, они вообще не хотят иметь ничего общего с русскими. И Путин это знает. Он не хочет править этими землями. Он просто не хочет, чтобы это стало плацдармом для нападения на Россию. А именно в это мы и хотим превратить это место, — объяснил Макгрегор.

Об оккупации Западной Украины Польшей и странами Прибалтики российские политологи и военные эксперты предупреждают уже давно. Похоже, что за судьбой такого решения стоит саммит НАТО, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля.

После мероприятия на территорию Украины могут ввести ограниченный контингент стран Североатлантического альянса. Такое мнение высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Для того чтобы добиться этого, киевский лидер готов даже на ядерную провокацию.

— Это будет легализация оккупации в формате обеспечения ядерной безопасности на подконтрольной режиму Зеленского территории, — уверен Рогов.

Напомним, месяцем ранее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен сказал, что Польша и страны Прибалтики могут ввести войска на Украину, если их не устроят те гарантии безопасности, которые НАТО должно предоставить Киеву на ближайшем саммите. Это значит, что некоторые страны НАТО могут попытаться повоевать с Россией на чужой территории, не задействовав пятую статью и не подставив союзников.

Польша и страны Прибалтики могут ввести войска на Украину. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

С весны Варшава собирает на границе с Украиной экспедиционный корпус и проводит учения для вторжения. На саммите НАТО в Вильнюсе Варшава может доложить о готовности этого корпуса приступить к боевым действиям. Военные эксперты полагают, что заход объединённого контингента на территорию Незалежной планируется численностью не менее 40 тысяч. При этом Польша надеется получить поддержку всего блока НАТО. Она хочет иметь гарантии финансовой помощи.

Что стоит за провалом наступления ВСУ

Сожжённую технику, громадные потери живой силы и падающий дух украинской армии обсуждают все западные СМИ.

— Есть разные эффективные способы урегулирования кризиса. Например, Украина становится нейтральной страной, российские войска покидают её территорию. НАТО прекращает поставлять Киеву оружие и признаёт нейтральный статус Украины, которой Совет Безопасности ООН гарантирует безопасность и суверенитет. Также должен быть создан чёткий план-график вступления Украины в ЕС, — предложил известный американский экономист в интервью Junge Welt. По его словам, необходимо "объявить о прекращении огня". Сейчас "Украине нужно признать, что она ошиблась, не реализовав соглашение "Минск-2", также заявил он.

Украина движется к поражению. Фото © Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Украина движется к поражению, пишет The American Conservative. — Так что же мы знаем и как американские политики относятся к этому военному конфликту? Вину за развязывание военных действий несёт правительство Путина. Однако условия для конфликта создал Запад, — резюмирует издание. — Америка и Европа отличаются большим ханжеством и при этом стараются избегать ответственности за свои действия.

Тактика зомби ВСУ или что такое "москитное" продвижение

Подавление российской авиацией и артиллерией украинских атак подтолкнуло ВСУ к изобретению новой тактики. На военных форумах в Сети западные инструкторы и наёмники обсуждают тактику "москитного" продвижения ВСУ. Термин получил эту деликатную формулировку за счёт "поразительной нечувствительности к человеческим потерям" украинских подразделений. Иначе говоря, за счёт идеологии киевского руководства, которое готово сделать из своих солдат зомби-фарш ради зачётов на саммитах НАТО и продолжения поставок вооружения со стороны США и Европы.

Тактика заключается в непрерывных атаках на российские позиции небольшими тактическими группами украинской пехоты. Военный эксперт Владислав Шурыгин приводит отрывок высказывания одного из посетителей форума: — Русские, которые намного более чувствительны к потерям в живой силе, стараются не допускать ближних (контактных) боёв и при выходе украинцев к своим окопам отходят, предоставляя артиллерии уничтожать противника.

Украинцы гибнут или отходят. Фото © Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Это обычно достигает успеха: украинцы гибнут или отходят. Но у этой тактики есть положительный эффект. Несколько таких атак практически полностью разрушают русскую позицию, причём чаще всего своим собственным огнём, после чего русские вынуждены отходить на новый рубеж, где эта тактика повторяется.

Именно так за две недели русских отодвинули на три мили со стратегически важной позиции — Макаровки. И эта тактика всё время совершенствуется. Наши считают, что при сохраняющихся темпах такого продвижения уже через две недели украинцы смогут преодолеть русскую полосу обеспечения и приступить к штурму их основной линии обороны, сохранив при этом наступательный потенциал своих самых сильных бригад. Возможно, именно это имел в виду наш Милли, сказав вчера о десяти неделях украинского наступления.

Авторы Елена Стафеева