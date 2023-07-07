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7 июля, 11:45

Нидерландский "Херенвен" отреагировал на критику новой формы с цветами российского флага

Коммерческий директор "Херенвена": Реакция людей на нашу новую форму порой раздражает

<p>Российский флаг разглядели на элементах формы нидерландского "Херенвена". Фото © <a href="https://twitter.com/scHeerenveen/status/1676930048144687107/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / scHeerenveen</p>

Российский флаг разглядели на элементах формы нидерландского "Херенвена". Фото © Twitter / scHeerenveen

В нидерландском футбольном клубе раздражены неадекватной реакцией на их форму с цветами российского триколора. Позицию команды сформулировал её коммерческий директор Мартин Купман.

Менеджер подчеркнул, что бело-сине-красные полосы на рукавах формы — это цвета флага Фрисландии — провинции на севере Нидерландов.

"Есть люди, которые проводят аналогии с ситуацией в мире, которой все хотели бы противостоять. Мы считаем их реакцию очень раздражающей и неприятной", — цитирует Купмана AD.

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Алексей Берковиц
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