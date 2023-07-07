Нидерландский "Херенвен" отреагировал на критику новой формы с цветами российского флага

В нидерландском футбольном клубе раздражены неадекватной реакцией на их форму с цветами российского триколора. Позицию команды сформулировал её коммерческий директор Мартин Купман.

Менеджер подчеркнул, что бело-сине-красные полосы на рукавах формы — это цвета флага Фрисландии — провинции на севере Нидерландов.

"Есть люди, которые проводят аналогии с ситуацией в мире, которой все хотели бы противостоять. Мы считаем их реакцию очень раздражающей и неприятной", — цитирует Купмана AD.