Нидерландский "Херенвен" отреагировал на критику новой формы с цветами российского флага
Коммерческий директор "Херенвена": Реакция людей на нашу новую форму порой раздражает
Российский флаг разглядели на элементах формы нидерландского "Херенвена". Фото © Twitter / scHeerenveen
В нидерландском футбольном клубе раздражены неадекватной реакцией на их форму с цветами российского триколора. Позицию команды сформулировал её коммерческий директор Мартин Купман.
Менеджер подчеркнул, что бело-сине-красные полосы на рукавах формы — это цвета флага Фрисландии — провинции на севере Нидерландов.
"Есть люди, которые проводят аналогии с ситуацией в мире, которой все хотели бы противостоять. Мы считаем их реакцию очень раздражающей и неприятной", — цитирует Купмана AD.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему выступать на международных турнирах без российского флага. Спортсмен выразил благодарность Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за возможность участвовать в соревнованиях.