В Новосибирске рецидивиста Сашку Пушкина судят за попытку убийства ребёнка

Рецидивист по кличке Сашка Пушкин, который напал с ножом на четвероклассника в Новосибирске в апреле этого года, предстал перед судом. 40-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство десятилетнего мальчика, при этом уголовник говорит, что хотел лишь забрать дорогой мобильник школьника.

На самом деле мужчину зовут Александр Железовский. По данным kp.ru, раньше его судили за разбойные нападения. Разнообразить свою преступную жизнь он решил с помощью школьника. Всё произошло, когда тот вместе с одноклассниками возвращался домой после уроков. На улице к ним подошёл Железовский, приставил к горлу мальчика нож и повалил на землю. Однако ребёнок не растерялся — он выкрутился и стал отбиваться палкой от вооружённого незнакомца.

"Он занимается армейским боем, он у меня очень долго занимается футболом. Наверное, от того, что у него есть какие-то спортивные навыки (скорость, быстрота, ловкость), ему удалось вырваться", — отметила мама школьника.

В то, что Железовский хотел лишь отобрать смартфон, она не верит. Женщина подчеркнула, что рецидивист уронил школьника, замахнулся ножом и хотел воткнуть его в сына. По её мнению, если бы уголовник действительно просто хотел забрать телефон, он сказал бы об этом сразу. Между тем сумевший выжить после такого нападения мальчик теперь вынужден посещать психолога.

"У меня ребёнок сейчас боится взрослых мужчин. Он говорит: "Мама, когда идёт ко мне взрослый мужчина, я сразу смотрю на его руку, потому что боюсь, что он достанет нож". Он говорит: "Мам, посуду мою дома, вижу — нож лежит в раковине, я сразу тот случай вспоминаю". Стал темноты иногда бояться", — рассказала мама четвероклассника.

Неудивительно, что она желает как можно дольше ничего не слышать о Сашке Пушкине. Женщина хочет, чтобы её ребёнок успокоился и знал, что такой "дяденька-недочеловек" уехал куда-то на 10–15 лет. Железовского обвиняют в разбойном нападении и покушении на убийство. Пока вину по обоим эпизодам не доказали. На первом заседании мужчина вёл себя нагло и угрожал журналистам. Примечательно, что четыре раза фигуранта приговаривали за неуважение к суду.