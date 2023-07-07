Путин: У стран, которые пытаются создавать сложности для РФ, ничего не получится
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности и обсудил меры противодействия тем сложностям, которые создаёт ряд государств в отношении нашей страны.
"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор у них ничего путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят. Уверен, что ничего и не получится!" — подчеркнул глава государства, открывая совещание.
С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
А ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами назвал европейцев и американцев "затухающими нациями", у которых нет пассионарности.