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7 июля, 12:16

Путин: У стран, которые пытаются создавать сложности для РФ, ничего не получится

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности и обсудил меры противодействия тем сложностям, которые создаёт ряд государств в отношении нашей страны.

"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор у них ничего путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят. Уверен, что ничего и не получится!" — подчеркнул глава государства, открывая совещание.

С докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин отметил рост торговли с выдержавшими давление Запада странами

Путин отметил рост торговли с выдержавшими давление Запада странами

А ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами назвал европейцев и американцев "затухающими нациями", у которых нет пассионарности.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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