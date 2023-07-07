Путин: У стран, которые пытаются создавать сложности для РФ, ничего не получится

"Мы обсудим сегодня те меры, которые мы предпринимаем и должны предпринимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России. До сих пор у них ничего путного не получалось с точки зрения достижения целей, которые они ставят. Уверен, что ничего и не получится!" — подчеркнул глава государства, открывая совещание.