Жителям Киева расскажут, как действовать при радиационном и химическом загрязнении

В Киеве объявили запись населения на подготовку к "национальному сопротивлению". Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Обучение будет бесплатным и продлится всего один день. На курсе граждан обучат, в частности, основам минно-взрывной безопасности, обращению с огнестрельным оружием, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения и защите от оружия массового поражения.

Учения будут проходить в выходные дни. Их будут проводить работники департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации (КГГА) и волонтёры.