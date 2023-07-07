Жителям Киева расскажут, как действовать при радиационном и химическом загрязнении
В Киеве объявили запись населения на подготовку к "национальному сопротивлению"
В Киеве объявили запись населения на подготовку к "национальному сопротивлению". Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Обучение будет бесплатным и продлится всего один день. На курсе граждан обучат, в частности, основам минно-взрывной безопасности, обращению с огнестрельным оружием, действиям в условиях радиационного и химического загрязнения и защите от оружия массового поражения.
Учения будут проходить в выходные дни. Их будут проводить работники департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации (КГГА) и волонтёры.
Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное контрнаступление ВСУ. По его словам, успеха украинские войска добьются, но позже.
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