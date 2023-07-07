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Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 11:27
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Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие и потребовал от США такое же

Зеленский: ВСУ трудно наступать из-за преимущества России в дальнобойном оружии

ВСУ сложно не только наступать, но и обороняться из-за преимущества России в дальнобойном оружии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что он уже ведёт переговоры с США о предоставлении такого оружия Киеву.

"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести. Дистанционное преимущество у врага", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой.

Чем расплатится Зеленский за провал контрнаступления
Чем расплатится Зеленский за провал контрнаступления

Напомним, месяц назад, 4 июня, ВСУ начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. 5 июля в ДНР сообщили, что в преддверии саммита НАТО ВСУ снова пошли в контрнаступление — и это уже "третья волна" безуспешных попыток. Однако эксперты считают, что её ждёт судьба первых двух. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное контрнаступление.

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Getty Images / Roman Pilipey

Александра Вишнякова
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