Зеленский пожаловался на российское дальнобойное оружие и потребовал от США такое же
Зеленский: ВСУ трудно наступать из-за преимущества России в дальнобойном оружии
ВСУ сложно не только наступать, но и обороняться из-за преимущества России в дальнобойном оружии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что он уже ведёт переговоры с США о предоставлении такого оружия Киеву.
"Без дальнобойного оружия сложно не только наступательную миссию проводить, сложно оборонную операцию вести. Дистанционное преимущество у врага", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой.
Напомним, месяц назад, 4 июня, ВСУ начали контрнаступление, которое несколько месяцев широко анонсировали. Однако этот манёвр обернулся для украинских войск огромными потерями и отсутствием продвижения. 5 июля в ДНР сообщили, что в преддверии саммита НАТО ВСУ снова пошли в контрнаступление — и это уже "третья волна" безуспешных попыток. Однако эксперты считают, что её ждёт судьба первых двух. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться за медленное контрнаступление.
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