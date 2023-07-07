"Тяжёлая гримаса": Названы зоны тела, где чаще всего возникают зажимы из-за подавленных эмоций

Из-за подавленных эмоций зажимы могут возникнуть в самых разных частях тела, в том числе и на глазах. Об этом рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

"Напряжение бывает на лице, глазах. У человека возникают нахмуренный лоб, тяжёлая гримаса. У такого человека часто болит голова, ухудшается зрение, настроение бывает переменчивым, а лицо отличается отсутствием эмоций", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Напряжённость также может усилиться в челюсти, горле и подбородке. По словам Алексеевой, чувство тяжести может появиться в шее и даже во рту. В таком случае человек не может громко говорить, а в голосе слышится неестественный тон. В зоне риска также мышцы груди, лопаток, спины и рук.

Эксперт добавила: из-за того, что человек сдерживает гнев, у него потом могут возникнуть боли в спине, дискомфорт в области солнечного сплетения и диафрагмы. Если подавлять эмоции, напрягаются живот и поясница. Также "отголоски" можно ощутить в районе мышц таза и нижних конечностей.

Причём массажами избавиться от такой проблемы достаточно сложно — они на пару дней устраняют проблему, однако потом всё возвращается. Здесь нужен комплексный подход — следует прорабатывать зажимы, а вместе с этим проводить психологическую работу. При первых ощущениях дискомфорта надо бежать к врачу, заключила терапевт.