В РФ с 1 августа проиндексируют утильсбор на легковые машины и грузовики

С 1 августа в России проиндексируют утилизационный сбор на различные виды автомобилей, включая легковые и лёгкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Как сообщили в Минпромторге, ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей будет увеличена в среднем в 1,7–3,7 раза в зависимости от объёма двигателя. Для лёгких коммерческих автомобилей повышение составит от 2,5 до 3,4 раза, а для грузовых автомобилей — 1,7 раза. Что касается автобусов, их утилизационный сбор будет увеличен в среднем в 2,2–4,8 раза, а для электробусов — в 8,7 раза. Индексация применяется как к новым, так и к подержанным автомобилям.

Данная мера затронет юридические лица, которые ввозят новые и подержанные импортные автомобили, а также физические лица, которые ввозят автомобили для перепродажи в течение года. Однако данное нововведение не будет касаться физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования с объёмом двигателя до трёх литров.