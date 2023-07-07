"Верю, что ваши сердца горят": Кириенко выступил на закрытии заезда "Ты тоже можешь стать легендой"

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, выступая на церемонии закрытия образовательного заезда "Ты тоже можешь стать легендой" арт-кластера "Таврида", заявил о возрастании роли педагога в современных условиях.

"Мечта передаётся только от человека к человеку, никак по-другому. Для того чтобы передать мечту, нужно самому мечтать, чтобы передать веру, нужно самому верить. Я хочу и попросить, и пожелать, чтобы эта смелость творчества и мечты, которая горит в ваших сердцах, передавалась вашим ученикам и подопечным. Ведь для того, чтобы зажечь другие сердца, нужно, чтобы горело своё собственное. Я верю, что ваши сердца горят", — отметил Кириенко.

Образовательный заезд, приуроченный к Году педагога и наставника, проходил с 1 по 7 июля. Мероприятие было организовано для молодых учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, студентов педагогических вузов и советников по воспитательной работе. В рамках заезда работали четыре тематические арт-школы, их участники прокачали теоретические и практические навыки в педагогике, искали новые подходы к образованию и ученикам, а также разрабатывали интерактивные концепции для детского творчества. Всего в рамках заезда собралось 382 человека, а также 75 экспертов и 29 артистов.