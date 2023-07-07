Опасные заболевания и проблемы с психикой: Молодёжи рассказали, чем чреват сидячий образ жизни

Современная молодёжь достаточно мало двигается, объясняя это отсутствием свободного времени, однако сидячий образ жизни может спровоцировать возникновение опасных заболеваний и проблем с психикой. Об этом заявила главный врач сети клиник "Твой доктор" терапевт Татьяна Романенко.

"При сидячем образе жизни молодые люди имеют избыточную массу тела. А если есть лишний вес, то, соответственно, возрастает риск сахарного диабета. Сахарный диабет — это не просто болезнь, а, можно сказать, пандемия XXI века. Заболеваемость растёт, его наличие крайне ухудшает жизненный прогноз", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, 10–15 лет назад не было так много пациентов с неврологическими проблемами, депрессией, нарушением сна и расстройством пищевого поведения. При этом приём антидепрессантов не спасёт ситуацию — всё равно нужно менять образ жизни. По словам специалиста, препараты, которые корректируют работу нервной системы, обрекают на большую гиподинамию — состояние, при котором на фоне низкой активности происходит атрофия мышц.

А иногда люди лишают себя всего и ударяются в ЗОЖ: в основном они просто правильно питаются без физической активности, однако это тоже не заканчивается хорошо. Романенко подчеркнула, что снижение массы тела наряду с избыточным количеством спорта нарушает гормональный фон.