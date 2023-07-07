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7 июля, 15:38

СБУ обвинила украинскую компанию в продаже лекарств для Российской армии

Служба безопасности Украины обвинила фармацевтическую компанию в Житомирской области в продаже лекарств для Российской армии. Директору предприятия, название которого не называется, уже предъявили обвинения.

"СБУ выявила фармакологическую компанию в Житомирской области, которая продавала медикаменты Российской армии", говорится в сообщении службы.

По данным СБУ, до февраля 2022 года компания экспортировала лекарства в Россию, а её партнёром в РФ было учреждение, выполняющее госзаказы Минобороны. После начала специальной военной операции менеджмент предприятия, как утверждается, разработал механизм обхода санкций с помощью подконтрольных структур на Ближнем Востоке и в странах ЕС. В основном поставлялись обезболивающие препараты.

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А ранее СБУ сообщила о подозрении в госизмене украинскому блогеру и медиаэксперту Анатолию Шарию. Ему вменяют сотрудничество с ФСБ, для которой он якобы "изготавливал постановочные видео допросов украинских пленных".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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