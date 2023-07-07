Медведев призвал создать надёжную систему ПВО как внутри РФ, так и в зоне СВО

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал создать надёжную систему ПВО для защиты как внутри страны, так и в зоне спецоперации. Выступая на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ, он пояснил, что Запад наращивает боевые возможности ВСУ, поставляя Киеву современное вооружение с повышенной дальностью. В частности, уже несколько месяцев обсуждается тема отправки истребителей F-16.

"Ситуация весьма серьёзная, и нам действительно нужно создавать надёжную систему противовоздушной обороны как в зоне СВО, так и для защиты объектов, удалённых от линии соприкосновения", — подчеркнул Медведев.

Также зампред Совбеза отметил, что российской стороне необходимо просчитывать все угрозы в контексте военной помощи Запада Киеву. В частности, следует определяться со средствами поражения и в том, в каком количестве они будут востребованы в ближайшее время.