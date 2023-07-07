В Петербурге врачи Госпиталя ветеранов войн провели операцию на открытом сердце

В петербургском Госпитале для ветеранов войн начали проводить операции на открытом сердце. Первым пациентом оказался 48-летний мужчина с ишемической болезнью сердца, на операционный стол он был доставлен фактически в критическом состоянии, сообщает газета "Петербургский дневник".

"Несколько лет назад мужчине провели стентирование коронарных артерий, однако недавно у него произошло закрытие стента. Единственной возможностью восстановить кровоснабжение и предотвратить инфаркт стало аортокоронарное шунтирование", — отметил заведующий хирургическим отделением Сергей Криворот.

Сейчас хирурги проводят шунтирование на открытом сердце, причём без его остановки. Чтобы обойти поражённое место коронарного сосуда и восстановить кровоток, специалисты берут внутреннюю грудную артерию и здоровый участок вены с конечности. Операция длится примерно три часа, после восстановления пациент может возвращаться к полноценным нагрузкам без стенокардии и опасений схлопотать инфаркт.