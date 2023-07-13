Собор Двенадцати апостолов, День головоломки, довольных сотрудников: Праздники и приметы 13 июля На 13 июля 2023 года в России и за рубежом выпадет несколько интересных праздников. Так, православные чтут апостолов, любители футбола отмечают знаменательную для этого вида спорта дату. А ещё найдётся праздник для любых работников, будь то клерки или промышленники. 12 июля, 21:01 13 июля 2023 года отмечается собор Двенадцати апостолов. Фото © pravoslavie.ru

Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов Христовых

В четверг, 13 июля 2023 года, православные в России отмечают большой церковный праздник — собор Двенадцати апостолов. В народной сокращённой версии он называется просто Двенадцать апостолов, а в полной — собор святых славных и всехвальных Двенадцати апостолов. Этот праздник отмечается ежегодно 13 июля, сразу после дня Петра и Павла.

Известен как минимум с IV века.

Выходным не является, если не выпадает на нерабочий.

Верующие в этот день посещают храмы и молятся за себя, свою семью.

Верующие просят друг у друга прощения, по случаю великого праздника призывают забыть обиды.

Этот праздник посвящён двенадцати ближайшим ученикам Иисуса Христа, которые полностью посвятили свою жизнь его учению. Много веков назад Церковь, прежде почитавшая апостолов по отдельности в разное время, установила им общее празднование на следующий день после памяти апостолов Петра и Павла.

Само слово "апостол" означает "слуга Божий". В число 12 главных апостолов изначально входили Пётр, Андрей, Иоанн, Иаков Заведеев, Филипп, Варфоломей, Левий Матфей, Иаков Алфеев, Фома, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот. Затем предавшего Господа Иуду заменил Матфий. Из 12 только Иоанн Богослов умер своей смертью. Все остальные были замучены и казнены гонителями христианства. Как и в любой церковный праздник, на Двенадцать апостолов следует следить за чистотой помыслов, не допускать плохих поступков и слов. Так, хоть Петров пост и завершился два дня назад, не стоит злоупотреблять спиртным. Разрешается лишь немного вина. Ещё лучше воздержаться от гуляний и застолий.

Международный день головоломки

13 июля 2023 года отмечается Международный день головоломки. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 13 июля 2023 года, во всём мире отмечают забавный праздник — Международный день головоломки. Он отмечается ежегодно 13 июля, дата не смещается.

Праздник неофициальный, но довольно популярный.

Приурочен ко дню рождения Эрнё Рубика, который изобрёл кубик Рубика.

В этот день проводятся соревнования по скорости решения головоломок.

Венгерский архитектор и дизайнер Эрнё Рубик, родившийся 13 июля 1944 года, наверняка не подозревал, что станет всемирно известен благодаря одному из своих изобретений — головоломке, которую теперь называют кубиком Рубика. Она была создана в 1974 году.

Эта игрушка была создана не от праздности, а как пособие. Рубик преподавал в будапештской Академии прикладных искусств и решил придумать способ объяснить студентам математическую теорию групп. В результате и появился кубик Рубика, который изначально назывался магическим кубиком. Сейчас это одна из самых популярных головоломок в мире. Есть даже чемпионаты по скоростному собиранию кубика Рубика — у мастеров на это уходит всего несколько секунд. Это кажется невероятным, но на самом деле любую комбинацию кубика Рубика до его собранного состояния отделяет максимум 20 движений, просто нужно знать, как их делать.

День довольных сотрудников

13 июля 2023 года отмечается День довольных сотрудников. Фото © Freepik

Очень позитивный праздник сегодня можно отметить в России — День довольных сотрудников. Он отмечается ежегодно 13 июля, дата не смещается.

Праздник неофициальный, придуман для поднятия настроения.

Предлагается в этот день радоваться работе и делиться такими эмоциями с коллегами.

Авторы этого праздника — американская пара Томас и Рут Рой, которые придумали десятки подобных позитивных поводов для хорошего настроения в течение года, запатентовали их и подготовили свой вариант праздничного календаря. Томас и Рут предлагают отмечать этот день тем, кто доволен своей работой, и делиться радостью с коллегами. Например, устроить на работе небольшой фуршет или сходить с коллегами в ближайшее кафе. А ещё можно подчёркивать важность труда людей, которые работают рядом. Доброе слово всякому будет приятно.

Как отмечают авторы праздника, довольный сотрудник — продуктивный сотрудник. Поэтому руководителям нужно стремиться, чтобы их подчинённые получали удовольствие от работы. Если речь о крупных компаниях, то за это могут отвечать специально обученные люди — организационные психологи, тимбилдеры. Как бы то ни было, если работа вам нравится, значит, сегодня ваш праздник.

День рождения чемпионата мира по футболу

Первый чемпионат мира по футболу 1930 года. Видео © YouTube / FootballTime

Любители футбола сегодня могут отметить в России и за рубежом спортивный праздник — День рождения чемпионата мира по этому виду спорта. Этот памятный день отмечается ежегодно 13 июля, дата не смещается.

Праздник международный, но неофициальный.

Приурочен к дате начала первого чемпионата мира по футболу — 13 июля 1930 года.

В этот день проводят товарищеские матчи, встречи фанатов.

Первый чемпионат мира по футболу состоялся в Уругвае. Начавшись 13 июля, он продолжался до 30-го числа того же месяца. Игры проходили в столице Уругвая Монтевидео на стадионах "Сентенарио", "Парк Сентрал" и "Покитос".

Примечательно, что первый чемпионат проходил без отбора. Были приглашены все национальные футбольные федерации – члены ФИФА, но приехать смогли только 13 команд, сборной СССР среди них не было. В финале встречались сборные Уругвая и Аргентины. И хозяева поля победили со счётом 4:2. За всю историю чемпионатов мира только восемь стран получали звание чемпионов. Больше всего титулов у Бразилии — пять. С 1930 года было проведено 22 чемпионата мира, один из них — чемпионат мира по футболу 2018 года — в России.

Именинники 13 июля

13 июня 2023 года именины у российского певца Филиппа Киркорова. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

В четверг, 13 июля 2023 года, именины могут отметить обладатели следующих имён: Православные: Андрей

Варфоломей

Иван

Матвей

Никандр

Пётр

Софрон

Симон

Тимофей

Филипп

Фома

Яков. Католические: Маргарита

Генрих

Эрнест. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Приметы 13 июля

"Макушка лета"

В народе 13 июля, следующий день после Петрова дня, называли "макушкой лета". На Руси считали, что этот день знаменует окончательный приход лета, жаркой погоды. Была даже традиция красить яйца, но не в разные цвета, как на Пасху, а только в жёлтый, символизирующий солнце.

Ещё было принято выходить на сенокос в лучшей одежде, а после работы — устраивать гуляния до поздней ночи. Было и несколько запретов. Например, не следовало высаживать и пересаживать растения. Считалось, что так можно лишиться урожая. Также нельзя было стричь волосы. Люди боялись, что так укоротят свою жизнь.

Приметы на "макушку лета"

Кукушка долго поёт — лето будет тёплым и продолжительным.

Кукушка в этот день замолчала — зима наступит раньше.

В радуге много красного — к ясному дню.

Пчёлы жмутся к стенкам улья — к зною.

У печи вспыхивает сажа — к дождю.

Авторы Вадим Андреев