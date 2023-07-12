Память 12 учеников Христа: примеры верности и преданности Богу
В четверг, 13 июля 2023 года, православные в России отмечают большой церковный праздник — собор Двенадцати апостолов. В народной сокращённой версии он называется просто Двенадцать апостолов, а в полной — собор святых славных и всехвальных Двенадцати апостолов.
Собор Двенадцати апостолов — это большой церковный праздник, который верующие отметят 13 июля. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Когда отмечают день собора 12 апостолов Христовых
День собора 12 апостолов Христовых, также известный как День святых первых апостолов, отмечается 13 июля каждого года. Этот праздник является одним из важных событий в православной церкви и посвящён памяти Двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Появился праздник ещё в IV веке от Рождества Христова, когда наряду с почитанием каждого апостола в разные дни года Церковью было установлено общее чествование всех апостолов Христа. Датой этого праздника избрали следующий день после почитания памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В День собора 12 апостолов Христовых верующие отмечают их преданность и служение Богу.
Почему апостолов двенадцать?
Согласно евангельскому повествованию, во время земной жизни Иисус Христос выбрал двенадцать ближайших учеников, которых называют "Двенадцатью апостолами" или "Апостолами от двенадцати". Они были выбраны Христом для того, чтобы быть Его посланниками и распространять Его учение по всему миру. Апостолы играли ключевую роль в формировании христианской церкви и её доктрин.
Двенадцать — это символическое число, по числу колен Израилевых, то есть племён потомков двенадцати сыновей Иакова, образовавших, согласно Священному Писанию, еврейский народ. Иудеи, помня ветхозаветные предания, верили, что наступит то время, когда воскреснут из мёртвых эти двенадцать родоначальников и соберут возле себя каждый свой род. Считается, что именно по этому принципу тех ветхозаветных родоначальников Христос и утверждает среди всех своих последователей самых близких к себе двенадцать учеников. Этим самым он не отвергает ветхозаветного учения, но говорит о том, что Царство Небесное наступит иначе, и даёт им новых вождей — Двенадцать апостолов, родоначальников нового народа Божьего. Каждый из них должен был пойти в свою землю и проповедовать Евангелие.
Само слово "Двенадцать" было их титулом, их ещё не называли апостолами, так их стали называть позже, после распятия и воскресения Христа.
Почему Спаситель из огромного количества людей, слушавших его проповеди и ходивших за ним, избрал именно этих учеников, остаётся загадкой. В Апокалипсисе о них сказано, что они будут фундаментом из двенадцати камней в основании города Царствия Небесного.
Как звали всех апостолов
Собор Двенадцати апостолов (новгородская икона, около 1432 года). Фото © Wikipedia
В этот день, 13 июля, Церковь проводит особые богослужения, включая молитвы, чтение священных текстов и проповеди о жизни и служении апостолов. Вспоминаются все 12 первых учеников, апостолов Христовых, так называемый малый их круг: Пётр, Андрей, Иаков, сын Заведеев, Иоанн, брат его, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев, или Фаддей, Симон Зилот и Матфий. Матфий был избран двенадцатым апостолом после предательства Иуды Искариота на соборе Апостолов: по молитве учеников Иисуса Господь через жребий указал на него как наиболее достойного принять апостольское служение.
После Пятидесятницы и сошествия Святого духа ученики Христа обрели способность говорить на разных языках и совершать исцеления. Они разошлись по миру, неся благую весть нового учения. Апостол в переводе с греческого и значит "посланник". За эту деятельность их преследовали, истязали, побивали камнями, сажали в темницы, подвергали мучительным казням. Ни один из апостолов, за исключением Иоанна Богослова, не умер своей смертью: все они приняли мученическую кончину.
После принятия христианства в Восточной Римской империи отношение к апостолам изменилось: их память была удостоена почитания на государственном уровне. Император Константин Великий (306–337) даже воздвиг в византийской столице Константинополе храм во имя святых Двенадцати апостолов. В России в середине XVII века по повелению патриарха Никона вместе с Патриаршими палатами в Московском Кремле была построена церковь, освящённая во имя этого праздника, — это церковь Двенадцати апостолов. Она стала домовым патриаршим храмом.
День собора 12 апостолов Христовых является временем для размышления о значимости апостольского служения и его влиянии на христианскую веру. Он также является напоминанием, что каждый верующий призван быть посланником Божьим и распространять Его учение в своей жизни.
Что означает икона 12 апостолов
Собор Двенадцати апостолов (новгородская икона, XV век). Фото © Wikipedia
В православной христианской традиции одной из наиболее распространённых и значимых является икона 12 апостолов. Каждый апостол изображается на ней в полный рост, обычно стоящим на земле или на небольшом подножии. Они могут быть представлены в порядке, указанном в Евангелиях, или в произвольном порядке. Каждого апостола можно узнать по его особой черте или символу, который связывается с его жизнью или мученичеством.
Икона 12 апостолов имеет глубокое духовное значение для православных христиан. Она напоминает о важности апостольского служения и миссии, которую ученики выполняли после Воскресения Христа. Апостолы были первыми проповедниками Евангелия и основателями Церкви. Их верность и преданность Богу стали примером для всех последующих поколений христиан.
Икона 12 апостолов также символизирует единство Церкви. Каждый апостол представляет различные народы и культуры, которые приняли христианскую веру. Это напоминает о том, что Церковь объединяет всех верующих воедино, независимо от их происхождения или социального статуса.
Кроме того, икона 12 апостолов может служить напоминанием о значимости ученичества и последования Христу. Она призывает верующих следовать примеру апостолов в своей вере, служении и миссии в мире.