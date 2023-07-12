Память 12 учеников Христа: примеры верности и преданности Богу

В четверг, 13 июля 2023 года, православные в России отмечают большой церковный праздник — собор Двенадцати апостолов. В народной сокращённой версии он называется просто Двенадцать апостолов, а в полной — собор святых славных и всехвальных Двенадцати апостолов.

Когда отмечают день собора 12 апостолов Христовых

День собора 12 апостолов Христовых, также известный как День святых первых апостолов, отмечается 13 июля каждого года. Этот праздник является одним из важных событий в православной церкви и посвящён памяти Двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Появился праздник ещё в IV веке от Рождества Христова, когда наряду с почитанием каждого апостола в разные дни года Церковью было установлено общее чествование всех апостолов Христа. Датой этого праздника избрали следующий день после почитания памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В День собора 12 апостолов Христовых верующие отмечают их преданность и служение Богу.

Почему апостолов двенадцать?

Согласно евангельскому повествованию, во время земной жизни Иисус Христос выбрал двенадцать ближайших учеников, которых называют "Двенадцатью апостолами" или "Апостолами от двенадцати". Они были выбраны Христом для того, чтобы быть Его посланниками и распространять Его учение по всему миру. Апостолы играли ключевую роль в формировании христианской церкви и её доктрин.

Двенадцать — это символическое число, по числу колен Израилевых, то есть племён потомков двенадцати сыновей Иакова, образовавших, согласно Священному Писанию, еврейский народ. Иудеи, помня ветхозаветные предания, верили, что наступит то время, когда воскреснут из мёртвых эти двенадцать родоначальников и соберут возле себя каждый свой род. Считается, что именно по этому принципу тех ветхозаветных родоначальников Христос и утверждает среди всех своих последователей самых близких к себе двенадцать учеников. Этим самым он не отвергает ветхозаветного учения, но говорит о том, что Царство Небесное наступит иначе, и даёт им новых вождей — Двенадцать апостолов, родоначальников нового народа Божьего. Каждый из них должен был пойти в свою землю и проповедовать Евангелие.

Само слово "Двенадцать" было их титулом, их ещё не называли апостолами, так их стали называть позже, после распятия и воскресения Христа.

Почему Спаситель из огромного количества людей, слушавших его проповеди и ходивших за ним, избрал именно этих учеников, остаётся загадкой. В Апокалипсисе о них сказано, что они будут фундаментом из двенадцати камней в основании города Царствия Небесного.