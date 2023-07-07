ВСУ повредили ЛЭП при обстреле села в Белгородской области

Село Илёк-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области сегодня попало под обстрел со стороны украинских войск. Кадры последствий атаки ВСУ опубликовал SHOT.

По информации телеграм-канала, украинцы выпустили один снаряд по населённому пункту, в результате атаки повреждена линия электропередачи. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, местные жители собирают осколки. Сейчас на месте работают аварийные службы.