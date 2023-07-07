ВСУ повредили ЛЭП при обстреле села в Белгородской области
SHOT: ВСУ обстреляли село Илёк-Пеньковка Белгородской области
Кадры последствий обстрела села Илёк-Пеньковка Белгородской области. Обложка © Telegram / SHOT
Село Илёк-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области сегодня попало под обстрел со стороны украинских войск. Кадры последствий атаки ВСУ опубликовал SHOT.
По информации телеграм-канала, украинцы выпустили один снаряд по населённому пункту, в результате атаки повреждена линия электропередачи. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, местные жители собирают осколки. Сейчас на месте работают аварийные службы.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при украинской атаке пострадал один человек, который впоследствии умер.