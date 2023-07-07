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7 июля, 18:45

ФАС предложила проиндексировать газовые тарифы на 8% с июля 2024 года

ФАС России предложила проиндексировать цены на газ с 1 июля 2024 года для граждан и промышленных потребителей. Стоимость может увеличиться на 8%, говорится в проекте приказа, который опубликован на портале правовой информации.

Как уточняется в документе, тарифы на голубое топливо предлагается индексировать и с 1 июля 2025 года. Размер увеличения также будет составлять 8%.

Напомним, что в последний раз цены на газ в России поднимались в декабре 2022 года. Тогда рост составил 8,5%.

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Unsplash

Наталья Исакова
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