ФАС предложила проиндексировать газовые тарифы на 8% с июля 2024 года
ФАС России предложила проиндексировать цены на газ с 1 июля 2024 года для граждан и промышленных потребителей. Стоимость может увеличиться на 8%, говорится в проекте приказа, который опубликован на портале правовой информации.
Как уточняется в документе, тарифы на голубое топливо предлагается индексировать и с 1 июля 2025 года. Размер увеличения также будет составлять 8%.
Напомним, что в последний раз цены на газ в России поднимались в декабре 2022 года. Тогда рост составил 8,5%.
Обложка ©
Unsplash