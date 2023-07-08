Карл III вновь позволил нудистам разгуливать по одному из своих пляжей

Король Великобритании Карл III спустя 29 лет позволил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей. Как пишет The Sun, место для отдыха находится в деревне Фрайсторп, графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

По данным издания, запрет на посещение пляжа нудистами был введён в 1994 году после того, как люди стали заниматься там сексом публично. Тогда местный совет запретил любое обнажение на пляже.

Руководства данного района пояснило, что обнажение на этой территории официально пока не разрешено, но больше и не запрещено. По словам ветерана движения Питера Уайтхеда, не стоит путать нудистов и доггеров (тех, кто любит публично заниматься сексом).

"Здравомыслящие люди, такие как король Карл III, понимают, что в обычной наготе нет ничего плохого. Никакого запрета вообще не должно было быть, потому что доггеры и нудисты — не одно и то же", — сообщил Уайтхед.

В свою очередь, представитель организации British Naturism Эндрю Уэлш подчеркнул, что нудисты просто хотят загорать на пляже "в компании единомышленников".