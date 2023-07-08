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7 июля, 23:36

В Геленджике появился мурал в честь героя ВОВ, созданный рукой итальянского художника

В Геленджике итальянский художник создал мурал в честь героя ВОВ

<p>Мурал, посвящённый герою Великой Отечественной войны, командиру 46-го ночного бомбардировочного авиационного полка Таманской гвардии — Евдокии Давыдовны Бершанской. Автор — Йорит Сиро Серулло. Обложка © Предоставлено Лайфу пресс-службой проекта "Уличные галереи"</p>

Мурал, посвящённый герою Великой Отечественной войны, командиру 46-го ночного бомбардировочного авиационного полка Таманской гвардии — Евдокии Давыдовны Бершанской. Автор — Йорит Сиро Серулло. Обложка © Предоставлено Лайфу пресс-службой проекта "Уличные галереи"

В Геленджике на фасаде общеобразовательной школы № 6 появился мурал, посвящённый герою Великой Отечественной войны, командиру 46-го ночного бомбардировочного авиационного полка Таманской гвардии Евдокии Давыдовны Бершанской. На его создание ушло десять дней и свыше 350 баллончиков с краской. Как сообщили Лайфу в пресс-службе проекта "Уличные галереи", его автором выступил итальянский художник Йорит Сиро Серулло (Jorit).

Создание мурала, посвящённого герою Великой Отечественной войны, командиру 46-го ночного бомбардировочного авиационного полка Таманской гвардии Евдокии Давыдовны Бершанской. Автор — Йорит Сиро Серулло. Видео © Предоставлено Лайфу пресс-службой проекта "Уличные галереи".

На открытии мурала присутствовали школьники, а также местные жители. Ребята рассказали художнику и его коллегам о своих творческих достижениях, подарили им рисунки, после чего все дружно стали расписывать стену. Завершением встречи стал футбольный матч с командой итальянских художников, который символично назвали "Россия — Италия".

Команда итальянских художников поблагодарила жителей за гостеприимство, а автор работы подчеркнул, что набережная Геленджика — одно из самых красивых мест в мире. Теперь, с появлением авторского мурала, город безусловно, станет ещё привлекательнее.

Арабские художники принесли на ПМЭФ портрет Путина и президента ОАЭ

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Анатолий Симоненко
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