Байден подтвердил ликвидацию запасов химического оружия в США
Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия
Американский президент Джо Байден сообщил о ликвидации запасов ядерного оружия США. В распространённом Белым домом заявлении сказано, что Вашингтон безопасно уничтожил последний боеприпас данного типа.
"Более 30 лет США неустанно работали над уничтожением своих запасов химического оружия. Сегодня я горд объявить, что США безопасно ликвидировали последний боеприпас в этом арсенале, приблизившись ещё на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия", — приводит пресс-служба слова Байдена.
В мае американский президент Джо Байден заявил о готовности США полностью завершить процесс ликвидации химического оружия к осени этого года. На тот момент США были единственной страной, обладающей химическим оружием. Россия досрочно завершила его уничтожение в 2017 году, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.
Flickr / The White House