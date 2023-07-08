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7 июля, 22:53

Байден подтвердил ликвидацию запасов химического оружия в США

Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия

Американский президент Джо Байден сообщил о ликвидации запасов ядерного оружия США. В распространённом Белым домом заявлении сказано, что Вашингтон безопасно уничтожил последний боеприпас данного типа.

"Более 30 лет США неустанно работали над уничтожением своих запасов химического оружия. Сегодня я горд объявить, что США безопасно ликвидировали последний боеприпас в этом арсенале, приблизившись ещё на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия", — приводит пресс-служба слова Байдена.

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В мае американский президент Джо Байден заявил о готовности США полностью завершить процесс ликвидации химического оружия к осени этого года. На тот момент США были единственной страной, обладающей химическим оружием. Россия досрочно завершила его уничтожение в 2017 году, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

Обложка ©

Flickr / The White House

Оксана Попова
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