Байден подтвердил ликвидацию запасов химического оружия в США

Американский президент Джо Байден сообщил о ликвидации запасов ядерного оружия США. В распространённом Белым домом заявлении сказано, что Вашингтон безопасно уничтожил последний боеприпас данного типа.

"Более 30 лет США неустанно работали над уничтожением своих запасов химического оружия. Сегодня я горд объявить, что США безопасно ликвидировали последний боеприпас в этом арсенале, приблизившись ещё на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия", — приводит пресс-служба слова Байдена.