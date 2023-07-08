В мире уничтожено всё химическое оружие

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас заявил об уничтожении всех остававшихся в мире запасов химоружия. Информация следует из пресс-релиза, распространённого организацией.

"Последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами – участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным. <…> Это важнейший шаг на пути к выполнению её миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", — сказано в заявлении.