Регион

Уведомления отключены

7 июля, 23:16

В мире уничтожено всё химическое оружие

ОЗХО: В мире уничтожены все заявленные запасы химического оружия

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас заявил об уничтожении всех остававшихся в мире запасов химоружия. Информация следует из пресс-релиза, распространённого организацией.

"Последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами – участниками Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным. <…> Это важнейший шаг на пути к выполнению её миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия", — сказано в заявлении.

Позеленело Чёрное море: Учёный предупредил о возможном распространении чернобыльской радиации после подрыва Каховской ГЭС

Позеленело Чёрное море: Учёный предупредил о возможном распространении чернобыльской радиации после подрыва Каховской ГЭС

Напомним, ранее американский президент Джо Байден сообщил о ликвидации последних запасов ядерного оружия США. До сегодняшнего дня Америка была единственной страной, обладающей химическим оружием. Россия досрочно завершила его уничтожение в 2017 году, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Экология
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров