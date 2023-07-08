ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) сможет круглосуточно и удалённо получать доступ к базам данных заказов легкового такси. Это станет возможным благодаря постановлению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Служба заказа легкового такси предоставляет подразделению органа ФСБ круглосуточный удалённый доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном для организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — сообщается в документе.

Согласно документу, представители ФСБ смогут обратиться в службу такси за сведениями из электронного журнала регистрации заказов. Если запрос от службы приходит с пометкой "срочно", то информация должна быть предоставлена в течение трёх дней, если пометки нет, то в течение десяти дней.

Если же запрос выполнить в срок невозможно, агрегатор такси должен объяснить, в чём сложность и когда информация может быть предоставлена. Кроме того, оператору такси будет запрещено распространяться о сотрудничестве с ФСБ. Постановление вступит в силу 1 сентября этого года.