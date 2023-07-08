Российские производители увеличили поставки продуктов за рубеж

Российские предприниматели наращивают поставки отдельных продуктов за рубеж. По данным газеты "Известия", уже в 2023 году отечественные производители увеличат экспорт в страны СНГ, Африки и Грузию.

Например, компания "Эфко" (бренды "Слобода", Altero и Hi!) нарастит поставки за рубеж почти в 1,5 раза. Данная продукция охватывает около 50 стран на трёх континентах, включая Северную Америку, Африку и Евразию.

"Наиболее востребованные категории товаров — это растительные масла, шрот, специализированные жиры, а также потребительская продукция. В некоторых регионах мы добились хороших показателей: так, в странах Закавказья доля наших майонезов на рынке превышает 30%", — сообщил представитель компании.

Кроме этого, широким спросом в ряде стран пользуются и российские мясные продукты. Так, компании "Омский бекон" и "Мясокомбинат Клинский" уже поставляют колбасы, полуфабрикаты, мясные деликатесы в Казахстан и страны Евразийского экономического союза, а группа "Черкизово" сейчас работает с рынками Африканского континента.

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что российские товары хорошо известны за рубежом и пользуются широким спросом благодаря надёжности, конкурентному ценообразованию и ответственному сервисному обслуживанию.

"Это в том числе позволяет расширять перечень тех стран и компаний, которые всё чаще обращаются именно к российским поставщикам. Среди них Марокко, Мексика, ЮАР, Южная Корея и многие другие", — подчеркнули в министерстве.