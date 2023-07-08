Сотрудники "Вечерней Москвы" взяли награды на премии "Медиаменеджер России – 2023"

Сотрудники газеты "Вечерняя Москва" стали лауреатами премии "Медиаменеджер России – 2023". Так, замгендиректора издания Екатерина Бурмистрова завоевала премию в номинации "Digital-директор". По мнению жюри, она сумела добиться оперативного и эффективного перераспределения диджитал-ресурсов и увеличения ключевых показателей сетевого издания.

Заместитель главного редактора и редактор отдела "Московская власть" Юлия Тарапата одержала победу в номинации "Главный редактор. Печатные медиа" за свои достижения в успешной трансформации работы коллектива политического отдела, адаптацию официальной информации и оперативное донесение её до читателей.

"Язык госслужбы бывает сложен для восприятия. Мы стараемся обеспечить читателя максимальным срезом информационной картины жизни города", — рассказала Тарапата.

В свою очередь, руководитель проекта "Пресса в образовании" Ирина Сидорова была удостоена премии в номинации "Директор по развитию". В жюри подчеркнули успехи Сидоровой в развитии проекта и создании уникального сообщества — "Клуба учителей".

По словам гендиректора АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва" Георгия Рудницкого, мероприятие имеет высокую значимость и изданию удалось доказать, что медиа — это выгодный бизнес.

"Такая оценка профессионального сообщества мотивирует его представителей повышать профессиональные навыки", — сообщил Рудницкий.