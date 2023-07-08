Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил полигоны Южного военного округа (ЮВО), где проверил организацию боевой подготовки служащих по контракту военных вновь формируемых соединений и воинских частей. Об этом рассказали в оборонном ведомстве.

Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих формируемых частей. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнению боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 "Прорыв". Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажёрных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки", — сообщили в Минобороны.

Шойгу лично проверил отработку бойцами навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе в условиях городского боя. Курс интенсивной подготовки длится 38 суток. Затем военные отправятся в районы предназначения, где боевое слаживание будет продолжено в составе воинских частей.