Два человека погибли при взрыве на нефтегазовой морской платформе в Мексике

В результате взрыва и пожара на нефтедобывающей платформе Nohoch Alfa мексиканской компании Pemex погибли два человека, ещё один пропал без вести. Об этом следует из коммюнике, опубликованного в официальном аккаунте "Твиттер" компании.

"Ромеро Оропеза сообщает, что пожарные катера прибыли вовремя и благодаря этому удалось предотвратить распространение огня. Трое работников Pemex получили травмы, но они вне опасности, со стороны частной компании есть двое погибших, пятеро раненых и один пропавший без вести", — говорится в тексте.

Директор отметил, что двое из трёх пострадавших уже находятся дома. У третьего ожоги 35% тела, поэтому он будет доставлен в Центральную больницу Мехико для получения необходимой медицинской помощи. При этом мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял о "трёх-четырёх" пропавших без вести после жуткого инцидента.