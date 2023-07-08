Средняя температура на земле побила очередной рекорд
Средняя температура на земле 7 июля снова поставила исторический рекорд
Вчера, 7 июля, средняя температура воздуха на земле снова обновила исторический рекорд, составив 17,23 градуса Цельсия. Это следует из данных национальных центров экологического прогнозирования США.
По оценкам экспертов, одной из причин таких температур является феномен Эль-Ниньо, происходящий в среднем раз в два–семь лет из-за повышения температуры воды в центральной и восточной тропических частях Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, явление может сформироваться в текущей второй половине 2023 года.
Напомним, 3 июля средняя температура на земле достигла 17,01 градуса Цельсия. В последний раз температурный максимум был зафиксирован в августе 2016 года — 16,92 градуса. По мнению британского климатолога Фридерике Отто, такие данные являются тревожным звоночком о последствиях для людей и экосистем.