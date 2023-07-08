Средняя температура на земле побила очередной рекорд

Вчера, 7 июля, средняя температура воздуха на земле снова обновила исторический рекорд, составив 17,23 градуса Цельсия. Это следует из данных национальных центров экологического прогнозирования США.

По оценкам экспертов, одной из причин таких температур является феномен Эль-Ниньо, происходящий в среднем раз в два–семь лет из-за повышения температуры воды в центральной и восточной тропических частях Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, явление может сформироваться в текущей второй половине 2023 года.