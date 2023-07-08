Эпидемиолог назвал CoViD-19 триггером развития патологий

Из-за перенесённого коронавируса в организме человека могут развиться патологии, к которым изначально была предрасположенность. Поэтому важно не игнорировать возникающие симптомы, а сразу идти к врачу, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"CoViD-19 может послужить триггером развития аутоиммунной патологии, к которой есть предрасположенность организма, а также манифестировать ранее дремавшие или незаметно для человека развивавшиеся заболевания", — приводит её слова РИА "Новости".

Эксперт рассказала, что большое количество поступающих жалоб от переболевших ковидом связаны с сохраняющимся кашлем, одышкой, быстрой утомляемостью и слабостью. Некоторые говорят об учащённом сердцебиении и повышенной потливости. Вместе с тем пациентам присущи и когнитивные нарушения, среди которых ухудшение памяти и снижение концентрации внимания. При этом есть и те, кто даже после выздоровления продолжает страдать сниженным обонянием и искажением запаха и вкуса. Поэтому, чтобы наверняка избежать неприятного диагноза, стоит пройти тщательное обследование у специалиста, отметила Пшеничная.