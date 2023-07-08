Житель Уфы топором разбил стёкла чужого автомобиля из-за ссоры на дороге. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на участников конфликта.

Житель Уфы топором разбил стёкла автомобиля из-за конфликта на дороге. Видео © Телеканал "360"

По словам материально пострадавшей стороны, в момент инцидента в авто вместе с мужчиной и женщиной также находились двое маленьких детей. Машина ехала по дороге, когда на ней оказался ребёнок на самокате. Водитель притормозил и пропустил его, после чего к автомобилю подбежал незнакомый мужчина, заявивший, что они чуть не сбили малыша.

"Слово за слово, мы уже собирались уехать, как получили удар в дверь. Мы остановились, начали разбираться — и тут полетел камень в окно", — рассказала супруга водителя.

После словесной перепалки мужчина подбежал к окну со стороны водителя и стал бить её мужа в лицо. А когда тот вышел из салона, драчун убежал, но вернулся уже с топором, которым пытался его огреть и повредил стёкла машины. В итоге у мужчины оказался сломан мизинец, также появился синяк под глазом. Недолго думая, пострадавший вызвал полицейских и написал заявление на нападавшего.

Второй участник конфликта решил не медлить и написал ответное заявление. Он рассказал, что после того, как водитель чуть не сбил ребёнка, он подошёл к нему, чтобы показать дорожный знак, обозначающий, что в этом месте нет проезжей части. Однако реакция мужчины якобы была негативной: он стал нецензурно выражаться, после чего и вовсе проехал по ноге оппонента. По словам хозяина топора, у него диагностирован перелом, это зафиксировано и судмедэкспертизой.

"Чтобы к нему не прикасаться, я просто взял и разбил стёкла ему [в машине]. <…> На него тоже написано заявление по факту наезда на меня, на ребёнка", — заявил мужчина.

Теперь во всех подробностях этой запутанной истории предстоит разобраться уфимским следователям.