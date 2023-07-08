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8 июля, 08:36

Песков: Точной даты встречи Путина и Эрдогана пока нет

Контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом возможны, однако точных дат пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Контакты возможны. Точных дат пока нет", сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемой встрече глав двух государств.

Накануне Реджеп Эрдоган заявил, что Владимир Путин может посетить Турцию в августе.

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Эрдогана

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Эрдогана

Лайф писал, что Реджеп Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским надеется обсудить с Владимиром Путиным продление зерновой сделки. Турция, по его словам, выступает за пролонгацию минимум на три месяца.

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ТАСС / Демьянчук Александр

Матвей Константинов
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