Песков: Точной даты встречи Путина и Эрдогана пока нет
Контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом возможны, однако точных дат пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Контакты возможны. Точных дат пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемой встрече глав двух государств.
Накануне Реджеп Эрдоган заявил, что Владимир Путин может посетить Турцию в августе.
Лайф писал, что Реджеп Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским надеется обсудить с Владимиром Путиным продление зерновой сделки. Турция, по его словам, выступает за пролонгацию минимум на три месяца.
ТАСС / Демьянчук Александр