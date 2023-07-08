Песков: Точной даты встречи Путина и Эрдогана пока нет

Контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом возможны, однако точных дат пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Контакты возможны. Точных дат пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос о предполагаемой встрече глав двух государств.

Накануне Реджеп Эрдоган заявил, что Владимир Путин может посетить Турцию в августе.