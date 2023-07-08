Американский президент продолжает скрывать реальное положение дел на Украине, предоставляя ложную информацию и "продавая" миру фальшивку. Об этом заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший.

"Всё, что он (Байден. — Прим. Лайфа) говорит про Украину, — ложь", — сказал политик в интервью на Youtube-канале Judging Freedom.

По словам Кеннеди-младшего, если бы он занял кресло главы Белого дома, то сразу же инициировал переговоры между Россией и Украиной и настоял на мирном окончании конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона много раз пыталась избежать конфликта, а также напомнил, как в 2019 году Владимир Зеленский стал главой Незалежной именно из-за обещания подписать Минские соглашения.