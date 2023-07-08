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8 июля, 09:42

Кеннеди-младший обвинил Байдена в нескончаемом вранье по поводу Украины

Кеннеди-младший уличил Байдена во лжи о происходящем на Украине

Американский президент продолжает скрывать реальное положение дел на Украине, предоставляя ложную информацию и "продавая" миру фальшивку. Об этом заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший.

"Всё, что он (Байден. — Прим. Лайфа) говорит про Украину, — ложь", — сказал политик в интервью на Youtube-канале Judging Freedom.

По словам Кеннеди-младшего, если бы он занял кресло главы Белого дома, то сразу же инициировал переговоры между Россией и Украиной и настоял на мирном окончании конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона много раз пыталась избежать конфликта, а также напомнил, как в 2019 году Владимир Зеленский стал главой Незалежной именно из-за обещания подписать Минские соглашения.

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Кстати, ранее Кеннеди-младший заявил, что нынешний глава Белого дома свёл общение с Россией к обмену угрозами и оскорблениями. Он раскритиковал Байдена и рассказал, с кого ему стоит брать пример. Кандидат в президенты вспомнил о политике своего дяди — Джона Кеннеди, который в период холодной войны вёл переговоры с советским лидером Никитой Хрущёвым.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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