Кеннеди-младший обвинил Байдена в нескончаемом вранье по поводу Украины
Кеннеди-младший уличил Байдена во лжи о происходящем на Украине
Американский президент продолжает скрывать реальное положение дел на Украине, предоставляя ложную информацию и "продавая" миру фальшивку. Об этом заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший.
"Всё, что он (Байден. — Прим. Лайфа) говорит про Украину, — ложь", — сказал политик в интервью на Youtube-канале Judging Freedom.
По словам Кеннеди-младшего, если бы он занял кресло главы Белого дома, то сразу же инициировал переговоры между Россией и Украиной и настоял на мирном окончании конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона много раз пыталась избежать конфликта, а также напомнил, как в 2019 году Владимир Зеленский стал главой Незалежной именно из-за обещания подписать Минские соглашения.
Кстати, ранее Кеннеди-младший заявил, что нынешний глава Белого дома свёл общение с Россией к обмену угрозами и оскорблениями. Он раскритиковал Байдена и рассказал, с кого ему стоит брать пример. Кандидат в президенты вспомнил о политике своего дяди — Джона Кеннеди, который в период холодной войны вёл переговоры с советским лидером Никитой Хрущёвым.
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