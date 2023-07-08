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8 июля, 10:34

Выступавший против России футболист "Фенербахче" приедет на турнир в Петербург

Форвард "Фенербахче" Джеко приедет на турнир "Кубок PARI Премьер" в Петербурге

<p>Эдин Джеко. Обложка © ТАСС / ZUMA / Daniela Porcelli</p>

Эдин Джеко. Обложка © ТАСС / ZUMA / Daniela Porcelli

Турецкий "Фенербахче" представил в Twitter список игроков, которые отправятся на предсезонный турнир "Кубок PARI Премьер" в Санкт-Петербурге — в состав команды вошёл боснийский нападающий Эдин Джеко.

Кроме того, 37-летний футболист попал на видео с подписью "Наше путешествие в Россию начинается". Ранее издание Fotospor писало, что босниец и другие легионеры отказываются от поездки в РФ из-за политической ситуации. Джеко также выступал против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с Россией в прошлом году.

Турнир "Кубок PARI Премьер" проходит с 1 по 15 июля на стадионах "Газпром-арена" и "Смена". 8 июля сербская "Црвена Звезда" встретится с азербайджанским "Нефтчи", "Зенит" сыграет с "Фенербахче" 9 июля.

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Напомним, во втором матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге "Зенит" уступил сербской "Црвене Звезде". Единственный гол в составе сине-бело-голубых забил новичок команды Ду Кейрос.

Ирина Фальке
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