Выступавший против России футболист "Фенербахче" приедет на турнир в Петербург
Форвард "Фенербахче" Джеко приедет на турнир "Кубок PARI Премьер" в Петербурге
Эдин Джеко. Обложка © ТАСС / ZUMA / Daniela Porcelli
Турецкий "Фенербахче" представил в Twitter список игроков, которые отправятся на предсезонный турнир "Кубок PARI Премьер" в Санкт-Петербурге — в состав команды вошёл боснийский нападающий Эдин Джеко.
Кроме того, 37-летний футболист попал на видео с подписью "Наше путешествие в Россию начинается". Ранее издание Fotospor писало, что босниец и другие легионеры отказываются от поездки в РФ из-за политической ситуации. Джеко также выступал против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с Россией в прошлом году.
Турнир "Кубок PARI Премьер" проходит с 1 по 15 июля на стадионах "Газпром-арена" и "Смена". 8 июля сербская "Црвена Звезда" встретится с азербайджанским "Нефтчи", "Зенит" сыграет с "Фенербахче" 9 июля.
Напомним, во втором матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге "Зенит" уступил сербской "Црвене Звезде". Единственный гол в составе сине-бело-голубых забил новичок команды Ду Кейрос.