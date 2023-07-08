Выступавший против России футболист "Фенербахче" приедет на турнир в Петербург

Кроме того, 37-летний футболист попал на видео с подписью "Наше путешествие в Россию начинается". Ранее издание Fotospor писало, что босниец и другие легионеры отказываются от поездки в РФ из-за политической ситуации. Джеко также выступал против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с Россией в прошлом году.